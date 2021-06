Pforzheim: 75-Jährige übersieht rote Ampel und fährt Radfahrerin an

Eine 75-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 10 bei Pforzheim über eine rote Ampel gefahren und fuhr deswegen eine Radfahrerin an, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde.

Bei einem Unfall ist am Dienstagfrüh gegen 7.10 Uhr eine 60-jährige Fahrradfahrerin auf der Bundesstraße 10 an der Kreuzung zur Sägewerkstraße leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei überquerte die Radfahrerin bei grüner Ampel die Kreuzung auf dem Enztalradweg in Richtung Pforzheim. Eine 75-jährige Autofahrerin, welche in Richtung Mühlacker unterwegs war, fuhr bei „Rotlicht“ in die Kreuzung ein und fuhr die Radfahrerin an.

Die 60-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob die 75-Jährige die rote Ampel aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht erkannte, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.