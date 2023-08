Pforzheim: Auto fährt in Bushaltestelle – Fahrer flüchtet zu Fuß

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Pforzheim mit seinem Fahrzeug in eine Bushaltestelle gekracht. Der Fahrer flüchtete, konnte aber kurze Zeit später gestellt werden.

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Sonntagabend in Pforzheim ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 68-jähriger Fahrer eines Kastenwagens um kurz nach 20 Uhr auf der Östlichen-Karl-Friedrich-Straße unterwegs.

Kurz vor der Einmündung in die Ostendstraße fuhr der Mann aus bislang unbekannter Ursache geradeaus und prallte gegen ein Bus-Wartehäuschen in der Nähe des Polizeipräsidiums, wodurch die Glasscheiben und auch der Metallrahmen zerstört wurden. Außerdem durchschlug das Fahrzeug noch einen Grundstückszaun und kam schließlich an einem dortigen Baum zum Stillstand.

Fahrer flüchtet nach Unfall

Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer zunächst zu Fuß, wurde jedoch durch eilig anfahrende Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe mit leichteren Verletzungen angetroffen.

Die Unfallursache ist momentan Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Einen Führerschein konnte der 68-Jährige nicht vorweisen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.