Die Stadt Pforzheim benötigt zwei weitere Kühlcontainer zur Lagerung von Verstorbenen. Durch die Vielzahl der Corona-Todesfälle in den vergangenen Tagen waren die Lagerkapazitäten in kürzester Zeit erreicht, teilt die städtische Pressestelle mit.

Große Anzahl an Todesfällen

In der bedauerlichen Aussicht, in den nächsten Wochen etliche weitere Corona-Verstorbene verzeichnen zu müssen, will die Verwaltung vorbereitet sein.

Schon früh im Verlauf der ersten Pandemiewelle hatte der Verwaltungsstab erstmals zwei zusätzliche Kühlcontainer angeschafft. Nun mussten die Kapazitäten zum Bedauern der Verantwortlichen erneut erhöht werden, Lieferung war am Freitag. Grundsätzlich ist laut Friedhofsverwaltung ein Anstieg der Sterbefälle um diese Jahreszeit nicht unüblich und kann durch die vorhandenen Lagerkapazitäten bewältigt werden. Der zuletzt rasche Anstieg machte aber ein Handeln nötig.

Auch am Montag vermeldete das für Pforzheim und den Enzkreis zuständige Gesundheitsamt wieder Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Wie die Pressestelle des Landratsamts mitteilte, starben in den vergangenen Tagen fünf Frauen im Alter zwischen Anfang 60 und Mitte 90 an oder mit Covid-19. Eine der Frauen stammte aus der Stadt, die übrigen vier aus dem Enzkreis. Außerdem starben acht Männer zwischen Mitte 70 und Anfang 90 aus dem Kreis. Seit dem Ausbruch der Pandemie steigt die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus damit auf 145, davon sind 48 aus Pforzheim und 97 aus dem Enzkreis.