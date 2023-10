Pforzheim: Betrunken Auto geklaut und ohne Führerschein unterwegs

Nachdem ein Mann am frühen Freitagmorgen einen Wagen in Pforzheim gestohlen hatte, fuhr er betrunken und ohne Fahrerlaubnis auf der Bundesstraße 10.

Ein 54-Jähriger hat am Freitagmorgen einen Pkw gestohlen und fuhr anschließend unter Alkoholeinfluss auf der Bundesstraße 10 in Pforzheim. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann ebenfalls keine gültige Fahrerlaubnis.

Mehrere Straftaten in einer Nacht

Am frühen Freitagmorgen gegen 1.10 Uhr meldete der Besitzer eines Pkws, dass sein Fahrzeug in der Oststadt gestohlen wurde. Durch die daraufhin eingeleitete Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Innenstadt feststellen.

Ein durchgeführter Atemalkoholvortest bei dem 54-jährigen Fahrer ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Weitere Ermittlungen auf der Dienststelle ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der 54-Jährige muss sich nun wegen Pkw-Diebstahls, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.