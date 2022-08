Pforzheim: Brand in einer Lagerhalle für Abfallstoffe verursacht hohen Sachschaden

Bei einem Feuer in der Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens in Pforzheim ist ein hoher Sachschaden entstanden. Der Brand ist offensichtlich auf eine Selbstentzündung zurückzuführen.

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ist in einer Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens in der Straße „Im Hinteren Zeil“ ein Feuer ausgebrochen. Laut Angaben der Polizei fingen insgesamt rund 40 Tonnen Abfallstoffe, hauptsächlich bestehend aus Papier und Holz, Feuer. Verletzte gab es nicht. Die Halle brannte aus.

Nach derzeitigen Schätzungen entstand durch das Feuer ein Sachschaden von etwa acht Millionen Euro. Laut Ermittlungen, unter anderem durch einen Brandursachensachverständigen, könnten nicht ordnungsgemäß entsorgte Lithium-Ionen-Akkumulatoren ursächlich für den Brand sein.