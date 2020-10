Pforzheim: Corona-Demo ohne Masken sorgt für Irritation

Trotz Maskenpflicht haben die Gegner der Corona-Auflagen in Pforzheim ohne Mundnasenschutz demonstriert. Aus der Politik kommt jetzt die Forderung nach konsequentem Durchgreifen. Die Veranstalter behalten sich derweil eine Klage gegen die Maskenpflicht vor.

n sorgt im Nachgang für Irritation. Am ersten Tag der strengen Maskenpflicht in der Fußgängerzone trugen die meisten Teilnehmer der Veranstaltung mitten auf dem Marktplatz keine Maske. Grünen-Stadtrat und Landtagskandidat Felix Herkens sagt dieser Redaktion: „Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass man das so durchgehen lässt.“

Im Rathaus stellt man die Situation bei der Demo am Montag so dar: „Die Maskenpflicht laut Allgemeinverfügung wurde entweder bereits beachtet beziehungsweise auf Ansprache sofort befolgt.“ Vor Ort bot sich Beobachtern freilich ein anderes Bild.

Die Veranstalter hatten der Polizei kurzfristig ein Gerichtsurteil aus Heilbronn vorgestellt, laut dem die Maskenpflicht nicht für Demonstrationen gelte. Die Beamten prüften das Urteil und stellten schließlich fest, dass es für Pforzheim keine Bewandtnis habe. Konsequenzen ergaben sich daraus am Samstag aber nicht mehr. Die Demo war zu dem Zeitpunkt schon fast vorbei.