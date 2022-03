Pforzheim: Einbruch in Galvanikbetrieb mit hohem Diebstahlschaden

Unbekannten ist es gelungen in einen Galvanikbetrieb einzubrechen und haben sich dort an mehreren Kilogramm Silbergranulat bedient.

Bei einem Einbruch in einen Galvanikbetrieb in der Nacht von Montag, 28. Februar, auf Dienstag, 1. März, haben bislang unbekannte Täter in der Pforzheimer Nordstadt Silber in hohem Wert geklaut.

Nach derzeitigen Angaben des Pforzheimer Polizeipräsidiums gelangten die Täter in der Zeit zwischen Montag, 22.30 Uhr und Dienstag, 6.00 Uhr auf noch unbekannte Weise in die Firmenräumlichkeiten. Dort nahmen sie mehrere Kilogramm Silbergranulat. Der Diebstahlschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen laufen an.

Bei Angaben oder Beobachtungen zum, bittet das Polizeirevier Pforzheim-Nord sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.