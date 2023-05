Später als sonst startet Pforzheim in die Freibadsaison. Auf dem Wartberg können Gäste ab Samstag planschen und schwimmen. Das Bad an der Nagold bietet seinen Besuchern eine Überraschung.

Start am Samstag

Pforzheim eröffnet den Badesommer. Zwar rechnet Lutz Schwaigert, Projektleiter Bäder beim Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB), zum Auftakt der Freibadsaison an diesem Samstag mit „tendenziell durchwachsenem“ Wetter.

Aber das kann der Vorfreude nichts anhaben. „Wir sind froh, dass es losgeht und hoffen auf einen schönen Sommer – den haben alle verdient“, sagt er. Das Wartbergfreibad öffnet um 9.30 Uhr, an der Nagold kann ab 11 Uhr gebadet werden. Im Dillweißensteiner Traditionsbad steht mit dem Triathlon gleich am ersten ersten Tag ein Highlight auf dem Plan.

In den vergangenen Tagen hat des EPVB-Team mit Unterstützung durch die Technischen Dienste noch letzte Arbeiten in den beiden Bädern erledigt, beispielsweise das Zurückschneiden von Rasenflächen und Hecken.

TÜV stellt Mangel an Rutsche im Pforzheimer Wartbergbad fest

Ein Wermutstropfen dürfte die Freude am Badespaß auf dem Wartberg etwas trüben: Die große Rutsche wird am Wochenende nicht geöffnet. Der TÜV stellte kürzlich den Riss einer kleinen Schweißnaht an einem Stahlpfeiler fest. Der für die Wartung zuständigen Firma war das zuvor nicht aufgefallen.

Nun muss sich das ein Statiker ansehen. Die Reparatur wäre dann Aufgabe einer Fachfirma. Die Spezialisten seien zurzeit deutschlandweit im Einsatz, sagt Betriebsleiter Georg Busch. Er ist aber zuversichtlich, das Problem bald gelöst zu bekommen. Nächste Woche soll die vom TÜV geforderte weitere Prüfung und gegebenenfalls die Sanierung der Schadstelle erfolgen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadt.

Im Nagoldbad wurden zuletzt noch Spielgeräte und das Sonnensegel über dem Kinderplanschbereich aufgebaut. Busch spricht von vielen Kleinigkeiten, die zu machen waren. „Ich bin froh, dass wir erst jetzt öffnen“, betont er. Der späte Start ist zwar eine Folge der Energiekrise. Aber während der letzten kühlen und regenreichen Wochen konnten die Firmen nicht arbeiten. „Wir wären nicht fertig geworden.“

Personalengpass bleibt ein Thema

Dank sorgfältig ausgetüftelter Dienstpläne werden in den Bädern genügend Fachkräfte und Rettungsschwimmer im Einsatz sein, versichert Busch.

Mittlerweile konnte der EPVB zwei zusätzliche Rettungsschwimmer einstellen, was die Personalnot ein kleines bisschen lindert. Busch hatte sich mehr erhofft angesichts zahlreicher Bewerbungen. Als es jedoch zum Gespräch kam, seien Interessenten reihenweise wieder abgesprungen.

Offenbar war manch einem nicht klar, dass es sich um eine saisonale Tätigkeit handelt. Probleme bereitet außerdem, dass geringfügig Beschäftigte maximal 32 Stunden im Monat arbeiten dürfen. „Andererseits haben wir Schüler und Studenten – die aber erst in den Ferien arbeiten können.“

Ebenso schwierig gestaltete sich die Suche nach Kassenpersonal. Eine Verstärkung fand sich schließlich. Hingegen waren Reinigungskräfte gar nicht zu kriegen, so dass der EPVB laut Busch zu Plan B greifen musste und diesen Bereich jetzt komplett an eine Firma vergeben hat.

Vier Vereine stemmen den Triathlon zum Auftakt

Beim Förderverein Nagoldfreibad fiebert man dem Saisonbeginn besonders entgegen: „Es motiviert uns gegenseitig, dass wir das zusammen machen“, sagt der Vorsitzende Jörg Müller, zur erstmaligen Kooperation mit dem SSV Huchenfeld, der Feuerwehr Dillweißenstein und der DLRG Enz, die den 11. Dillweißensteiner Triathlon/Duathlon am Samstag gemeinsam ausrichten.

Start für die Triathleten ist um 13 Uhr beim Schwimmbecken, die Duathleten beginnen eine halbe Stunde später am Parkplatz beim Entensteg. Die Siegerehrung planen die Veranstalter ab 17.30 Uhr beim Kiosk.

Schwimmabzeichentag an der Nagold

Am Sonntag bieten Förderverein und SSV Huchenfeld anlässlich des bundesweiten Schwimmabzeichentags von 11 bis 16 Uhr die Möglichkeit, Schwimmabzeichenprüfungen abzulegen. SSV-Vorsitzender Fabian Sowa betont, wie wichtig eine solide Schwimmausbildung für jedes Kind sei. Für den Aktionstag stünden kompetente Prüferinnen und Prüfer bereit. Fortgeschrittene Schwimmer haben die Möglichkeit, die Schwimmabzeichen „Bronze“ oder „Silber“ abzulegen.

Neben Schwimmen und Planschen haben Badegäste am Wochenende auch schon die Möglichkeit, sich mit Speisen und Getränken zu versorgen. Fürs Nagoldbad hat der städtische Eigenbetrieb einen Pächter engagiert, der sich laut Busch bereits eingerichtet hat. Den gastronomischen Betrieb im Wartberg hat vor einigen Jahren die Remchinger Metzgerei Ade übernommen. Man werde ebenfalls gleich zum Saisonstart öffnen, heißt es von dort.