Pforzheim-Eutingen: Einbruch in Wohnhaus

Nachdem sich Diebe am vergangenen Samstag Zutritt in ein Pforzheimer Haus verschafft haben, ist die Polizei auf der Suche nach den Übeltätern.

Unbekannte Täter haben sich am Wochenende gewaltsam Zutritt in ein Gebäude in Pforzheim-Eutingen verschafft, sodass die Polizei nun auf Zeugenhinweise hofft.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstagvormittag zwischen 10.15 Uhr und 11.50 Uhr in der Enzstraße. Nachdem die vermeintlichen Diebe über die Eingangstür in das Wohnhausinnere eindrangen, durchwühlten sie sämtliche Schränke.

Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der (0 72 31) 18 64 44 4 in Verbindung zu setzen.