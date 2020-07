Eutingen: Versuchter Totschlag

Pforzheim: Polizei sucht mit Foto nach Brandstifter

Der 29-jährige Wohnsitzlose wird mit Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gesucht. Er soll am 8. März gegen 21 Uhr eine Wohnung im Rennbachweg in Brand gesetzt und den Tatort dann verlassen haben. Damit, so die Staatsanwaltschaft, habe er den möglichen Tod der Menschen im Raum billigend in Kauf genommen.