Ein Zeuge hat am Sonntagmorgen in Pforzheim ein Auto festgestellt, das in einen Unfall verwickelt war. Es handelte sich um eine 29-Jährige, die bei der Fahr einschlief.

Ein Zeuge hat am Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr in der Hirsauer Straße in Pforzheim ein Auto festgestellt, das in einen Unfall verwickelt war. Personen waren nicht vor Ort, teilte die Polizei mit.

Die 29-jährige Unfallverursacherin kehrte bis zum Eintreffen der Polizei zu diesem Ort zurück. Die Frau schlief wohl während der Fahrt ein.

Der Gesamtschaden am Fahrzeug sowie einem in Mitleidenschaft gezogenen Laternenmasten beläuft sich auf über 25.000 Euro. Ihr Führerschein wurde einbehalten.