Am späten Donnerstagabend hat in Pforzheim ein Kleinlaster gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug nicht mehr retten, der Laster brannte komplett aus.

Die Einsatzkräfte wurden um kurz nach 23 Uhr in die Theodor-Moor-Straße alarmiert. Dort stand ein Transporter in Flammen. Bei der Ankunft der Feuerwehr stand der Wagen bereits in Vollbrand. Trotz der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht mehr gerettet werden und brannte aus.

Der Kleinlaster ist Totalschaden. Ob es sich um einen technischen Defekt oder um Brandstiftung handelt, ermittelt nun die Polizei.