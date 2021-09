Keine klare Ansage beim Eis

Impfzentrum schließt am Donnerstag: 1. CfR Pforzheim wartet weiterhin auf einen Zeitplan

Das Impfzentrum in Pforzheim schließt am 30. September. Dann soll der Rückbau in eine Eishalle beginnen. Doch wann und wie genau, darüber herrscht bei den Betroffenen um die Eissportler des 1. CfR Pforzheim noch immer Unklarheit.