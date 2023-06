Pforzheim: Jugendliche schlagen auf 13-Jährigen ein

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Mittwoch einen 13-Jährigen grundlos verprügelt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei hat sich der 13-Jährige am Mittwochvormittag auf dem Weg zur Schule befunden. Gegen 10.30 Uhr sprachen ihn in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße vor einem Bekleidungsgeschäft zwei Gleichaltrige an.

Im weiteren Verlauf schlugen die Jugendlichen auf den Jungen ein. Erst als ein Mann dem 13-Jährigen zu Hilfe kam, hörten die Täter auf und flüchteten.

Zeugen gesucht

Beide Täter sollen etwa 14 Jahre alt sein und laut Polizeiangaben arabisch gesprochen haben. Einer der beiden Jugendlichen soll dunkelblonde lockige Haare haben. Der andere soll schwarze lockige Haare haben und einen roten Jogginganzug getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, darunter vor allem den Mann, der dem Jungen geholfen hat, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.