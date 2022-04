Kontrollen der Polizei

Pforzheim, Keltern und Remchingen: Mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Mit Alkohol Ostern feiern und dann nach Hause fahren, ist nie eine gute Idee, noch weniger, wenn man in eine Polizeikontrolle gerät, wie es vier Autofahrern in Pforzheim und im Enzkreis am Osterwochenende gegangen ist.