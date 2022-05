Pforzheim: Mann bewirft Gast eines Internetcafés mit Kinderfahrrad

Bei einer Rangelei in einem Pforzheimer Internetcafé am Donnerstag ist der Ladenbesitzer verletzt worden. Dessen Familie hat daraufhin das Polizeiauto mit dem Angreifer umzingelt.

Ein 37-Jähriger hat am Donnerstagabend in einem Pforzheimer Internetcafé am Leopoldsplatz einen Mann mit einem Kinderfahrrad beworfen.

Wie die Polizei informierte, betrat der Mann gegen 19.30 Uhr das Café und pöbelte die anderen Gäste an. Nachdem er ein Fahrrad an die Schulter eines Mannes geworfen hatte, eskalierte schließlich die Situation.

Es kam zu einer Rangelei, an welcher auch der Betreiber des Cafés beteiligt war. Dieser verletzte sich während der Auseinandersetzung.

Familie des Verletzten umzingelte das Auto

Die hinzugerufene Polizei nahm den 37-Jährigen in Gewahrsam und setzte ihn in den Streifenwagen.

Daraufhin kam ein Familienangehöriger des Verletzten sowie zehn weitere Personen, welche sich um das Polizeiauto versammelten.

Polizei musste Mann wegschieben

Die Polizei wies den Mann an Abstand zu dem 37-Jährigen im Auto zu halten. Der Anordnung kam er allerdings nicht nach, sodass die Beamten den Mann wegschieben mussten. Dabei stolperte er und stürzte zu Boden. Verletzt habe er sich dabei allerdings nicht.

Der 37-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht, da er sich laut Mitteilung der Polizei in einem psychotischen Zustand befunden hätte.