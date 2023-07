Pforzheim: Mann gerät in körperliche Auseinandersetzung mit Unbekanntem

Ein Mann ist am Donnerstag bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Der Unbekannte konnte flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Verletzt worden ist am frühen Donnerstagmorgen ein Mann in der Pforzheimer Nordstadt, nachdem er mit einem Unbekannten in Streit geraten war.

Nach Angaben der Polizei traf der Mann gegen 2.15 Uhr in der Hohenzollernstraße im Bereich der Ispringer Staffel auf einen unbekannten Mann, welcher ihn nach Geld fragte.

Im weiteren Verlauf gerieten beide Männer in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei wurde der angesprochene Mann leicht verletzt. Der Unbekannte flüchtete.

Zeugen gesucht

Der unbekannte Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und ein dunkles Oberteil getragen haben.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.