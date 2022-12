Pforzheim: Mehrere Verletzte bei Unfall mit Bus und Auto

Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Bus sind in Pforzheim mehrere Menschen verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach halb acht auf der Büchenbronner Straße in Richtung Rotplatte.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache bergabwärts in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Bus zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt, mindestens vier weitere Personen im Bus seien ebenfalls verletzt worden.

Verkehr wird an Unfallstelle vorbeigeleitet

Die Bergungsarbeiten dauern an, die Büchenbronner Straße ist derzeit einspurig gesperrt. Der Verkehr wird einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es komme immer noch zu Verkehrsbehinderungen, so die Polizei.

Ein Abschleppdienst ist aktuell damit beschäftigt, den defekten Wagen abzuschleppen. Ob der Bus seine Fahrt fortsetzen kann, ist noch nicht endgültig geklärt.

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Glatteis könne aber nicht ausgeschlossen werden.