In Pforzheim ist ein VW-Fahrer gegen eine Hauswand in der Adolf-Seebacher-Straße gerauscht, in der sich eine McDonald’s Filiale befindet. Der Mann war zunächst eingeklemmt, konnte aber mittlerweile aus seinem Wagen befreit werden.

In Pforzheim ist am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr ein VW gegen eine Hauswand in der Adolf-Seebacher-Straße gefahren. Ersten Informationen der Polizei Pforzheim zufolge hatte der Fahrer die Verkehrsinsel der Kreuzung Lochäckerstraße/Hohenäckerallee überfahren, bevor er gegen das Gebäude prallte, in dem sich ein Schnellrestaurant befindet.

Ersten Informationen unseres Reporters vor Ort zufolge kam der Fahrer aus Richtung der Kieselbronner Straße, als er in Höhe der Aral-Tankstelle aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und dabei ein Ortsschild sowie einen Baum überfuhr. Sein Volkswagen kam anschließend zwischen der Mauer der Mc Donald’s-Filiale und einem Baum zum Stehen.

Der VW-Fahrer war zunächst in seinem Wagen eingeklemmt, konnte aber mittlerweile von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Über etwaige Verletzungen liegen der Polizei derzeit noch keine Informationen vor. Ebenso wenig ist klar, ob überhöhte Geschwindigkeit oder andere Ursachen zum Unfall geführt haben. Der Einsatz läuft derzeit noch (Stand 14 Uhr).

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte der Vorfall keine weitreichenden Einschränkungen des Verkehrs zur Folge.

(Dieser Artikel wird aktualisiert)