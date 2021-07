Pforzheim: Nach Unfallflucht werden Zeugen gesucht

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, hat ein noch unbekannter Autofahrer heute Morgen in der Zeit von 07.55 Uhr bis 10.55 Uhr in der Kopernikusallee in Pforzheim ein Auto beschädigt und ist daraufhin vom Unfallort geflüchtet. Der Fahrer soll beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel demoliert haben. An der linken Fahrzeugseite entstand dadurch ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.