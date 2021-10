Pforzheim: Neuer Leiter des Kriminalkommissariats

Nachdem Marco Püschel bereits in Karlsruhe eingesetzt war, ist er nun der neue Leiter des Kriminalkommissariats in Pforzheim.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat einen neuen Leiter. Der 39-jährige Kriminalrat Marco Püschel trat die neue Stelle zum 1. Oktober an, nachdem sein Vorgänger Michael Weiß vorläufig mit der Leitung der Kriminalinspektion 4 des Polizeipräsidiums Ludwigsburg betraut wurde.

Bevor Marco Püschel im Jahr 2010 zur Kriminalpolizei wechselte, war er im Streifendienst in Pforzheim und Karlsruhe eingesetzt. Weiterhin war der Beamte bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe beim Kriminaldauerdienst und in Dezernaten für Sexualdelikte und Betrug beschäftigt. Er war Teil mehrerer Sonderkommissionen und Ermittlungsgruppen.