Endspiel gegen Astoria Walldorf

1. CfR Pforzheim ist heiß auf Verbandspokal-Finale und möglichen Einzug in den DFB-Pokal

Für den 1. CfR Pforzheim steht ein großes Spiel an: Der Oberligist kämpft am Samstag im Verbandspokal-Finale gegen den FC-Astoria Walldorf um den Einzug in den DFB-Pokal.