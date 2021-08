Was wurde aus den 10.000 Extra-Dosen Astrazeneca für Pforzheim?

Die Nachricht ließ aufhorchen: Mitte Juni kündigte das Land eine Sonderlieferung von zusätzlichen 10.000 Dosen Astrazeneca nach Pforzheim an. Genau darum habe er immer wieder gebeten, sagte Oberbürgermeister Peter Boch damals. Die Stadt war in den ersten Auswertungen des Landes als Schlusslicht beim Impfen aufgefallen.

Mit dem Sonderkontingent sollte – anders als im Kreisimpfzentrum, wo zwei Drittel Auswärtige geimpft wurden – gezielt nur die Bevölkerung in Pforzheim geimpft werden. Bis zu drei Wochen sollte es nach ersten Einschätzungen von Stadt und Land dauern, den Stoff unter die Leute zu bringen, länger nicht.

Allein: Die Pforzheimer wollten nicht so recht. Nur einen Tag nach der Lieferung sollte es mit der ersten Impfaktion in der Pforzheimer Jahnhalle losgehen, circa 200 Impfdosen waren dafür vorgesehen. Dazu sollten im Kreisimpfzentrum täglich weitere 400 Dosen bereitstehen. Im Vorfeld wurden Terminkarten an die Pforzheimer ausgegeben.