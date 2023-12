Brand in Industrieunternehmen

100.000 Euro Schaden: Größerer Feuerwehreinsatz in Pforzheim

In einer Pforzheimer Firma in der Industriestraße im Ortsteil Huchenfeld hat es am Samstag gegen 13:30 Uhr gebrannt. Verletzt wurde niemand. Straßen in der Umgebung waren vorläufig gesperrt.