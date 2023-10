Er beschädigte insgesamt acht Autos

130.000 Euro Sachschaden: 84-Jähriger rammt mehrere Autos in Pforzheim-Nordstadt

Ein 84-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in Pforzheim mehrere Unfälle verursacht, die erhebliche Schäden an einer Reihe von Fahrzeugen nach sich gezogen haben. Der Grund für die Auffahrunfälle ist noch unbekannt.