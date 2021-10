14-Jährige fliehen in Pforzheim auf Roller vor der Polizei

Zwei Jugendliche provozierten am Dienstagabend in Pforzheim eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und zogen am Ende den Kürzeren. Die beiden 14-Jährigen waren gegen 20.25 Uhr auf einem Motorroller in der Panoramastraße unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Beide trugen keine Schutzhelme, darüber hinaus war an ihrem Gefährt ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Als sich eine Polizeistreife näherte, flüchteten sie mit ihrem Roller mit hoher Geschwindigkeit im Bereich der Schattenbergstraße in ein angrenzendes Waldgebiet. Die Streife fuhr dem Duo hinterher.

Auf einem unbefestigten Waldweg stürzten die Jugendlichen, ließen ihr Fahrzeug zurück und rannten in den Wald. Nach einer kurzen Verfolgung nahmen die Beamten die beiden fest. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Fahrer des Rollers über keinen gültigen Führerschein verfügt.

Noch ist unklar, ob der Roller vor der Fahrt entwendet wurde. Da die 14-Jährigen sich bei ihrem Sturz verletzten, mussten beide ärztlich behandelt werden, bevor sie ihren Eltern überstellt wurden. Auf die beiden kommt nun eine Anzeige zu.