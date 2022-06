19-jähriger Autofahrer überschlägt sich auf der Autobahn bei Pforzheim

Ein 19-Jähriger hat sich am Donnerstagabend auf der A8 bei Pforzheim mit seinem Auto überschlagen. Nach Angaben der Polizei fuhr der junge Mann gegen 19.50 Uhr in Richtung Karlsruhe, als er an der Anschlussstelle Pforzheim-West die Ausfahrt nahm.

In der dortigen Kurve gelangte er mit seinem Wagen offenbar zu weit nach links und fuhr teilweise auf dem Grünstreifen, worauf sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Der 19-Jährige befreite sich selbst aus dem Fahrzeug und schleppte sich von der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden, heißt es vonseiten der Polizei.

Bei dem Unfall wurde auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt knapp 6.000 Euro.