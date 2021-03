Noch ist unklar, ob am Montag die Läden in Pforzheim wieder öffnen dürfen. Doch die Stadt ist darauf vorbereitet und will Handel und Gastronomie helfen, wieder auf die Beine zu kommen.

Um Einzelhändler vor Ort zu unterstützen, hat der Pforzheimer Oberbürgermeister Peter Boch bereits vor rund einem Monat einen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt, der die Rückkehr zur Normalität abfedern will. Der Punkt ganz oben auf der Liste ist ein Einkaufsgutschein über 20 Euro.

Für 200 Euro Umsatz gibt es 20 Euro Gutschein

Und so funktioniert es: Wer innerhalb einer Kalenderwoche an sieben Tagen 200 Euro bei den teilnehmenden Unternehmen ausgibt, bekommt dafür sozusagen zehn Prozent Payback. Die Quittungen zum Nachweis der Ausgaben können entweder auf der Seite http://www.handeln-fuer-pforzheim.de/einkaufsbonus hochgeladen werden, oder per Mail oder Post an das Wirtschaft und Stadtmarketing (WSP) geschickt werden.

„Nach entsprechender Prüfung wird der Gutschein dann per Post zugeschickt“, erläuterte Oliver Reitz, Direktor des WSP (Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim) auf einer Pressekonferenz am Freitag im Rathaus. Der Gutschein, ergänzte Michael Hertl, WSP-Fachbereichsleiter Innenstadtentwicklung, sei nicht kopierbar und drei Jahre gültig.

An der Aktion nehmen derzeit rund 180 Betriebe teil. „Eine aktuelle Liste findet sich tagesaktuell online“, so Reitz weiter. Die großen Filialbetriebe wie Galeria Kaufhof oder C&A sind daran nicht beteiligt. „Kerngedanke des Konzeptes ist es, die örtlichen Inhabergeführten Unternehmen zu unterstützen“, sagte Reitz, „und Wertschöpfung in Pforzheim zu halten.“

Budget war ursprünglich für verkaufsoffenen Sonntag vorgesehen

Insofern sei die Aktion auch ein Ausdruck von Solidarität. Im Bereich Gastronomie würden in der Innenstadt etwa ein Drittel der Betriebe teilnehmen. Diese können unter anderem mit Aufklebern kommunizieren, dass sie an dieser Aktion teilnehmen. Insgesamt, informierte Reitz, ist für diesen Programmpunkt ein Budget von 20.000 Euro vorgesehen - ein Betrag, der ursprünglich für das „Pforzheimer Wirtschaftswunder“ mit verkaufsoffenem Sonntag vorgesehen war.

Die Gutscheine selbst fließen dann als Einnahmen wieder zurück in die teilnehmenden Betriebe. Teilweise ist das Konzept des Fünf-Punkte-Plans bereits umgesetzt.

So können sich seit 17. Februar Senioren über 80 Jahre die Fahrt zum Kreisimpfzentrum erstatten lassen. Zumindest teilweise. Bei Vorlage einer Taxiquittung gibt es ebenfalls einen 20 Euro Gutschein.

Pforzheim hilft der lokalen Wirtschaft in unterschiedlicher Weise

Auch die Fixkosten-Absenkung durch Herabsetzung von Gebühren für Außengastronomie und Warenauslagen sowie dem Aussetzen der Beiträge für das City-Marketing ist in Umsetzung. Die Kosten lägen insgesamt, so informierte Reitz, bei etwa 150.000 Euro.

Ebenfalls bereits umgesetzt ist der Aufkauf von Restbeständen bei Gärtnereien, die ansonsten hätten entsorgt werden müssen. Ein weiterer Punkt des Fünf-Punkte-Plans von OB Boch - kostenloses Parken und öffentlicher Nahverkehr - soll am Dienstag im Gemeinderat beraten werden.