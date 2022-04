21-Jähriger unter Drogeneinfluss in Pforzheim gefahren

Ein 21-jähriger hat am Sonntagnachmittag in Pforzheim mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann gegen 16.20 Uhr mit seinem Pkw in der Zerrennerstraße unterwegs.

Dort wurde eine Polizeistreife auf das Fahrzeug aufmerksam und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei bemerkten die Beamten Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung, weshalb sie einen Drogenvortest durchführten. Dieser bestätigte den mutmaßlichen Konsum von Cannabis.

Der 21-Jährige musste zur Blutentnahme auf die Polizeiwache mitkommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.