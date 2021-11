22-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss durch Pforzheim

Ein 22-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag unter Drogeneinfluss durch Pforzheim gefahren. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten Beamte am Donnerstag um 2.45 Uhr in der Karlsruher Straße in Pforzheim den Autofahrer. Bei dem 22-Jährigen fielen den Polizisten Merkmale auf, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Der 22-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.