22-jähriger Fußgänger in Pforzheim von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt am Montagabend ein 22-jähriger Fußgänger in Pforzheim, als er beim Überqueren der Straße mit einem Auto zusammenstieß.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Audi kurz vor 18 Uhr die Zerrennerstraße in Richtung Goethestraße.

Dafür nutze er den rechten von drei Fahrstreifen. Etwa in Höhe der Hausnummer 30 querte ein 22-jähriger Fußgänger von links nach rechts die Straße und wurde von dem von rechts herannahenden Audi erfasst und schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte transportierten den Verletzten in ein naheliegendes Krankenhaus, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer, 07231 186 3111, zu melden.