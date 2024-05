24-Stunden-Wanderung in Pforzheim zieht mehr als 200 Teilnehmer an

Das Wetter ist bestens, die Stimmung gelöst und die Strecke abwechslungsreich. Mehr als 200 Menschen sind am Wochenende bei der 24-Stunden-Wanderung in der Region unterwegs gewesen: von Samstagmittag bis Sonntagmittag, 24 Stunden am Stück, nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht.

Gut 75 Kilometer und rund 1.250 Höhenmeter haben sie bei der Wanderung zurückgelegt, die die Pforzheimer Sektion des Deutschen Alpenvereins bereits zum zehnten Mal organisiert hat.

„Als wir damals damit angefangen haben, hätten wir nicht gedacht, was sich einmal daraus entwickelt“, sagt Bruno Kohl, der die Veranstaltung mit Carolin Idler, Martin Hämmerle und 20 weiteren ehrenamtlichen Helfern auf die Beine gestellt hat.

„Jeder hat einen wertvollen Beitrag geleistet“, sagt Kohl: „Wie bei einem Uhrwerk, das nahtlos ineinander greift.“ Mit der Organisation haben die Ehrenamtlichen bereits voriges Jahr im Mai begonnen – direkt, nachdem damals die Wanderung vorbei war.

Zuerst sammelten sie Streckenvorschläge, aus denen sie dann die auswählten, die sich am besten eignet. Dieses Jahr haben sie sich für eine Runde entschieden, die rund um Pforzheim führt, nach Möglichkeit immer auf der Gemarkungsgrenze.

Kleine Abweichungen waren nötig, um die Strecken- und Zeitabschnitte sinnvoll zu halten und die zahlreichen Pausenstationen einzufügen. Größtenteils sei man im Badischen geblieben, sagt Kohl und fügt lächelnd an. Hin und wieder habe man ins Württembergische ausweichen müssen: „Aber das haben wir sehr gerne gemacht.“

Strecke der 24-Stunden-Wanderung in Pforzheim ist anspruchsvoll

Kohl lobt das Engagement der Ehrenamtlichen und die gute Verpflegung an den Pausenstationen. Er berichtet von motivierten Wanderern und einer guten Stimmung. Die Strecke beschreibt er als schön, aber anspruchsvoll, vor allem wegen der vielen Höhenmeter, die es zu überwinden gilt.

Gewandert sind die Teilnehmer von der Wilferdinger Höhe nach Birkenfeld, Engelsbrand, Unterreichenbach, Hohenwart, Wurmberg, den Mäuerach, Niefern-Vorort, Kieselbronn und den Ispringer Mahler wieder zurück zum Ausgangspunkt. Mehr als 90 Prozent haben laut Kohl durchgehalten und es ins Ziel geschafft.

Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt und reicht vom Zwölfjährigen bis zum Über-90-Jährigen, vom jungen Sportler bis zum rüstigen Rentner. Einige sind schon oft dabei gewesen, andere zum ersten Mal. Inzwischen kommen die Teilnehmer aus der ganzen Republik, auch aus München, Dortmund und der Pfalz.

Wir laufen gemeinsam los und kommen gemeinsam an. Martin Hämmerle

Organisator

Sie alle schätzen die Gemeinschaft, die bei der 24-Stunden-Wanderung an erster Stelle steht. „Wir laufen gemeinsam los und kommen gemeinsam an“, sagt Hämmerle und berichtet von vielen guten Gesprächen, die man unterwegs führt. Auch Freundschaften sind laut Idler schon entstanden.

Das kann Andreas Geist bestätigen. Mit seiner Frau hat er bereits zum fünften Mal teilgenommen: „Weil es interessant ist und weil es Spaß macht.“ Er lobt die „feinen Gespräche“, bei denen man viele nette Leute kennenlerne. Und die Strecke, auf der man viel von Pforzheim und der Umgebung sehe.

Eine Herausforderung war die Wanderung für Geist vor allem nachts, wenn man nach den Pausen wieder in den Tritt kommen muss. Aber die Strapazen seien spätestens dann vergessen, wenn man die Ziellinie überquert. Denn: „Der Finisher bleibt, die Schmerzen vergehen.“