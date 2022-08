29-Jähriger beisst Polizisten bei Festnahme in Pforzheim

Bei einer Kontrolle eines 29-Jährigen durch Polizeibeamte am Montagnachmittag in der Pforzheimer Innenstadt, hat der 29-Jährige einen Beamten gebissen und leicht verletzt.

Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord kontrollierten am Montag gegen 14.50 Uhr am Leopoldplatz einen 29-Jährigen, da sie diesen als bislang nicht identifizierten mutmaßlichen Tatverdächtigen einer Körperverletzung wiedererkannten. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim stellte sich zudem bei der Kontrolle heraus, dass der 29-Jährige in drei Fällen von Behörden gesucht wurde.

Die Beamten wollten den Mann zum Polizeirevier bringen, wogegen er sich heftig wehrte. Dabei biss er auch einem Beamten in die Hand. Schließlich konnten die Polizisten den Mann überwältigen. Der 29-Jährige konnte nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.