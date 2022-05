30-jähriger Autofahrer fährt in Pforzheim betrunken durch die Nordstadt

Schwer betrunken ist ein 30-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch der Polizei in Pforzheim ins Netz gegangen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten den Mann gegen 1.30 Uhr in der Pforzheimer Nordstadt.

Dabei strömte starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug, sodass die Beamten den Mann zur Atemprobe baten. Diese ergab einen Wert von knapp drei Promille.

Nach einer Blutprobe zogen die Polizisten den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel des Mannes ein. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.