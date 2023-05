34-Jähriger fährt betrunken durch Pforzheim und missachtet Vorfahrt

Ein angetrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend die Vorfahrt eines 19-Jährigen in Pforzheim missachtet und eine Kollision verursacht.

Ein 34-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend angetrunken einen Unfall in Pforzheim verursacht und musste seinen Führerschein abgeben. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 34-jährige Fahrer gegen 20.45 Uhr die Ispringer Straße in Fahrtrichtung Bayernstraße.

Auf der Bayernstraße war zu diesem Zeitpunkt ein 19-jähriger Autofahrer in Richtung der Hohenzollernstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich der Bayernstraße und der Ispringerstraße kollidierten die beiden Autos miteinander. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 34-Jährigen fest.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von etwa 2,2 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.