37-Jähriger wird nachts in Pforzheim von mehreren jungen Männern geschlagen

Mehrere unbekannte Männer haben am Samstagabend einen 37-Jährigen geschlagen und getreten. Er soll am Skatepark wohl zwei Mädchen angestarrt haben.

Ein 37-Jähriger ist am späten Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, in Pforzheim von mehreren jungen Männern attackiert worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann am Skatepark im Stadtteil Arlinger unterwegs gewesen, als er von mehreren Personen angesprochen wurde, er hätte zwei junge Mädchen im Alter von etwa 14 bis 15 Jahren angestarrt, welche sich ebenfalls dort aufgehalten haben sollen.

Daraufhin ist es zu einem Streit gekommen, bei dem dann mehrere bislang unbekannte junge Männer auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben sollen. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt. Die Täter sollen 18-25 Jahre alt gewesen sein.

Polizei sucht Zeugen

Wer Angaben zu den Tätern machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 - 3 31 1 zu melden.