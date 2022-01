46-Jähriger verursacht Unfall in Pforzheim

Ein 46-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen einen Unfall in Pforzheim einen Unfall verursacht. Er fuhr gegen ein geparktes Fahrzeug und überschlug sich anschließend. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße „Altgefäll“ in Pforzheim sind am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer am Montag gegen 6 Uhr in Richtung Kirschenpfad. Auf Höhe des dortigen Versandhauses kam er aus bislang noch unbekannter Ursache zu weit nach rechts und kollidierte mit einem dort geparkten Auto.

Eine im parkenden Fahrzeug sitzende 46-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne gegen das Armaturenbrett gestoßen und verletzt. Das Auto des Unfallverursachers geriet durch den Aufprall in Schräglage und landete auf dem Dach. Der Fahrer verletzte sich leicht.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.