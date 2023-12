In Pforzheim ist ein Arbeiter bei einem Unfall an einer Baustelle getötet worden. Ein 50-Jähriger war am Freitag in einer Kurve auf den Gehweg gefahren.

Bei einem Unfall am Freitag gegen 9 Uhr auf der Arlinger Straße in Pforzheim ist ein 50-jähriger Mann getötet worden. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, war ein ebenfalls 50-Jähriger mit seinem Wagen in Richtung Birkenfeld unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve geradeaus fuhr und von der Straße abkam.

Dabei erfasste er den 50-jährigen Mann, der sich auf dem Gehweg befand und dort an einer Baustelle arbeitete. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der Autofahrer erlitt laut Polizei einen Schock und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Arbeiter bei Unfall an Baustelle in Pforzheim getötet: Staatsanwaltschaft beauftragt Gutachter

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, den genauen Hergang des Unfalls zu klären.

Die Arlinger Straße musste für Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Staus. Aktuell ist ein Fahrstreifen wieder frei.