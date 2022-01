58-Jährige demoliert in Pforzheim Fahrzeuge und versteckt sich hinter Hecke

Nachdem sie in ihrem Wagen zwei geparkte Autos beschädigte, suchte eine 58-Jährige das Weite. Die Polizei war ihr bald auf den Fersen und fand die betrunkene Frau hinter einer Hecke.

Eine alkoholisierte 58-Jährige hat sich am späten Sonntagabend in Pforzheim noch hinter das Steuer gesetzt und im Bereich des Ludwigsplatzes beim Rangieren zwei geparkte Autos demoliert. Wie die Polizei meldete, fuhr sie danach in Richtung Hirsauer Straße davon und kümmerte sich nicht weiter um den Schaden.

Eine Streife der Polizei machte ihren Wagen wenig später im Bereich der Hirsauer Straße ausfindig. Die 58-Jährige hatte das Fahrzeug dort abgestellt und versteckte sich hinter einer Hecke, wo die Beamten sie jedoch entdeckten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille.

Die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein zogen die Beamten vorerst ein. Durch ihre Manöver am Ludwigsplatz entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 14.000 Euro.