62-Jähriger missachtet Vorfahrt: Drei Verletzte in Pforzheim

Weil er sich nicht an die Vorfahrtsregeln hielt, hat ein 62-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen in Pforzheim einen Unfall mit drei Leichtverletzten verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 8 Uhr auf der Kopernikusallee unterwegs. An der Kreuzung zum Schoferweg nahm er einer von rechts kommenden 18-Jährigen die Vorfahrt und krachte mit ihr zusammen.

Durch den Aufprall kam das Fahrzeug der jungen Frau nach rechts ab und streifte ein geparktes Fahrzeug. Dabei wurden die drei Mitfahrer der 18-Jährigen leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in ein Krankenhaus. Die beiden Haupt-Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von insgesamt knapp 10.000 Euro.