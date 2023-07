Nach einem Blitzschlag fiel in Pforzheim und in Nachbargemeinden in der Nacht zu Sonntag für rund 40 Minuten der Strom aus. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Nach einem Blitzeinschlag ist in Pforzheim in der Nacht zu Sonntag eine knappe Dreiviertelstunde der Strom ausgefallen. Bei der Polizei gingen allein zwischen 1 Uhr und 1:40 Uhr rund 70 Notrufe ein, sagte eine Polizeisprecherin. Insgesamt waren in der Nacht wegen des Stromausfalls rund 380 Notrufe eingegangen.

Es hat geblitzt und dann war es plötzlich zappenduster. Pforzheimer Anwohner

Punkt ein Uhr sei wie auf Knopfdruck das Licht ausgegangen, schildert ein Anwohner der Pforzheimer Schulze-Delitzsch-Straße den Stromausfall: „Es hat geblitzt und dann war es plötzlich zappenduster.“

Aber nicht nur in der eigenen Wohnung, sondern im gesamten Stadtviertel war es dunkel. Blickte man aus dem Fenster, sah man nur eines: die schwarze Nacht. Da sei klar gewesen, dass der Blackout flächendeckend war, so der Anwohner. Nach circa 40 Minuten kehrte der Strom zurück. Erst flackerten die Straßenlaternen, dann war auch das Licht in der Wohnung wieder da.

Stromausfall auch in Teilen des Enzkreises

Auch in Ispringen und Keltern waren Haushalte von dem Stromausfall betroffen. Zu größeren Schäden durch den Stromausfall kam es ersten Erkenntnissen nach nicht.

Die Feuerwehr musste zu zehn Einsätzen ausrücken – überwiegend wegen durch den Stromausfall fälschlich ausgelöster Brandanlagen und einem vermeintlichen Wohnungsbrand, der sich als durchgebrannte Sicherung herausstellte. Eine defekte Pumpe sorgte außerdem in einem Gebäude eines größeren Betriebs für eine unterlaufene Kühlungsanlage. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab.