Pforzheimer Tornado

Mit 400 Stundenkilometern rast der Tornado auf Pforzheim zu

„Das war ein Krach wie von tausend Panzern“, erinnert sich eine Pforzheimerin an jenen Sommerabend im Juli 1968, der in Pforzheim und vielen Nachbargemeinden mit einer Katastrophe endet. Zeitzeugen müssen an die Bombennacht am 23. Februar 1945 denken. Doch diesmal ist es eine Naturgewalt, die die Menschen heimsucht.