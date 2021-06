(FDS) Freudenstadt - Vermisstensuche Laura N.: Polizeipräsidium Pforzheim richtet Ermittlungsgruppe ein/ Nachtrag zur Meldung vom 20.06.2021, 17.26 Uhr

Freudenstadt / Offenburg (ots) - Wie bereits berichtet wird die Laura N. aus Freudenstadt vermisst. Sie wurde zuletzt am vergangenen Freitagabend gegen 22.00 Uhr am Offenburger Bahnhof gesehen. Seither verliert sich ihre Spur.

Beim Kriminalkommissariat in Freudenstadt wurde nun die Ermittlungsgruppe „Bahnhof“ eingerichtet. Zwölf Beamte arbeiten mit Hochdruck daran, die vermisste Laura aufzufinden.

Die Fahndungsmaßnahmen, insbesondere die Öffentlichkeitsfahndung sind in vollem Gange.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/vermisstenfahndung-freudenstadt-offenburg/

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu Lauras Aufenthaltsort machen können bzw. Laura gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

