Die Arbeiten am Bauprojekt Enztalquerung gehen voran. Für Autofahrer bedeutet das ab April, dass sie erneut Umleitungen fahren müssen.

Die Auf- und Abfahrt zur Autobahn 8 beziehungsweise Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Stuttgart wird von Montag, 24. April, bis Ende des Jahres 2024 für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind laut Mitteilung der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest Bauarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost für das Bauprojekt „Sechsstreifiger Ausbau A8 – Enztalquerung“.

Ebenfalls gesperrt wird die Auf- und Abfahrt auf die A8 beziehungsweise B10 in Richtung Karlsruhe von Mittwoch, 31. Mai, bis einschließlich Freitag, 1. September.

Während dieser Zeit werden im Bereich der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Karlsruhe Vorbereitungen umgesetzt, die notwendig sind, um den Verkehr der A8 ab Sommer 2023 auf die neuen provisorischen Fahrbahnen zwischen der B10-Behelfsbrücke und der Enzbrücke umlegen zu können.

Provisorische Auf- und Abfahrtsrampe wird gebaut

Zeitgleich wird eine neue provisorische Auf- und Abfahrtsrampe gebaut. Ebenso erfolgt im Bereich der Anschlussstelle die Dammschüttung, die für den weiteren Bauverlauf notwendig ist. Durch die zeitweise Bündelung der Sperrungen der Auf- und Abfahrten in Fahrtrichtung Karlsruhe und Stuttgart könnten die Erd- und Straßenbauarbeiten im Bereich des „Stuttgarter Hangs“ durchgängig und zeitlich optimierter erfolgen, so die Mitteilung.

In der Folge könne der Ausbau der Richtungsfahrbahn Stuttgart im Ausbauabschnitt zwischen Bauanfang und der Anschlussstelle Pforzheim-Ost weiter optimiert werden. Dadurch sollen sich die durch das Gesamtprojekt bedingten Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer reduzieren.

Der regionale Verkehr wird während der Sperrung der Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost über die bestehenden Bedarfsumleitungen geführt: Die Umleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Stuttgart erfolgt über die U7a und U9 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die A8 in Richtung Stuttgart.

Seit Oktober 2021 wird am sechsstreifigen A8-Ausbau bei Pforzheim gebaut

Die Umleitung in Fahrtrichtung Karlsruhe erfolgt über die U26a und U28 ab Anschlussstelle Pforzheim-Süd über Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn auf die B10. Im weiteren Verlauf führt die Umleitung nach Mühlacker und weiter über Ötisheim, Ölbronn-Dürrn und die B294 bei Pforzheim-Nord wieder zurück auf die Autobahn. Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest appelliert eindringlich an alle VerkehrsteilnehmerInnen, sich unbedingt an die ausgewiesenen Umleitungen zu halten und nicht den Routenempfehlungen von Navigationssystemen zu folgen.

Seit Oktober 2021 arbeitet die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest am sechsstreifigen Ausbau der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd (Enztalquerung). Die Enztalquerung ist einer von noch zwei verbliebenen Abschnitten für den sechsstreifigen Ausbau der A8 in Baden-Württemberg.

Das Projekt beinhaltet neben dem Ausbau der A8 auf einer Länge von rund 4,8 Kilometern den vierspurigen Ausbau der B10 im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost, den Umbau der Anschlussstelle Pforzheim-Ost mit leistungsfähigen Zufahrten, den Ersatzneubau mehrerer Kreuzungsbauwerke, den Ersatzneubau der Enzbrücke, die Reduzierung der Steigung beziehungsweise des Gefälles, die Lärmschutzeinhausung auf 380 Metern und weiterer Lärmschutzwände und -Wälle sowie die Abdichtung der Trasse und die Fassung und Reinigung des gesamten Oberflächenwassers. Weiterhin wird die PWC-Anlage Pforzheim-Süd modernisiert. Das Großprojekt soll bis voraussichtlich Dezember 2026 abgeschlossen werden.