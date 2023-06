A8 bei Pforzheim ist am Wochenende komplett gesperrt

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A8 bei Pforzheim (Enztalquerung) müssen die Menschen am Wochenende wieder Umwege in Kauf nehmen.

Von Freitagabend, etwa 20 Uhr, bis Montag gegen 8 Uhr soll die Strecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest angekündigt hat. Umleitungen seien eingerichtet.

Der überregionale Verkehr wird den Angaben nach zwischen dem Autobahndreieck Leonberg bei Stuttgart und dem Autobahnkreuz Walldorf bei Heidelberg über die Autobahnen 81 und 6 umgeleitet.

Sperrung der A8 bei Pforzheim: Umleitungen über die B10

Der regionale Verkehr soll in Richtung Karlsruhe über die Umleitungen U26a und U28 ab Anschlussstelle Pforzheim-Süd über Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn auf die B10 fahren. In Fahrtrichtung Stuttgart würden Autos und Co. über die U7a und U9 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die A8 geleitet.

Während der Vollsperrung seien mehrere Baumaßnahmen geplant, darunter ein Brücken-Überbau und Arbeiten am Asphalt. Dass die Aufgaben gebündelt werden, soll die Belastungen für Anwohner und Anwohnerinnen sowie Menschen, die über die A8 müssen, verringern.

Der Ausbau der Enztalquerung auf rund 4,8 Kilometern Länge hatte im Oktober 2021 begonnen und soll Ende 2026 abgeschlossen werden. Die Kosten werden mit rund 340 Millionen Euro angegeben.