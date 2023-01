A8 ist nach Lkw-Unfall bei Pforzheim gesperrt

Die A8 ist seit Samstagnacht zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt. Grund dafür ist ein Lkw-Unfall.

Auf der A8 zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord hat sich am Samstag gegen 4.30 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Auffahrunfall ereignet. Daran waren zwei Lkw beteiligt, wie das Polizeipräsidium Pforzheim in einer ersten Mitteilung meldete.

Ob Menschen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die A8 ist gesperrt. Nach offiziellen Angaben ist die Bergung umfangreich. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Unfall nichts mit dem Wetter zu tun gehabt haben.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 5.50 Uhr]