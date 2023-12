A8 bei Pforzheim am Wochenende gesperrt: Was man jetzt wissen sollte

Die Autobahn 8 wird bei Pforzheim ab diesem Freitag drei Tage lang nicht passierbar sein. In beide Fahrtrichtungen wird es zu einer planmäßigen Vollsperrung im Zuge der Arbeiten am Autobahnausbau kommen.

Wir erklären, was man zu dieser Sperrung wissen muss.

A8 bei Pforzheim wird vom 1. bis zum 4. Dezember gesperrt

Warum wird die A8 gesperrt?

Die Sperrungen sind nötig unter anderem aufgrund von Arbeiten an der Brücke „Sallenbuschweg“ am sogenannten „Stuttgarter Hang“, also dem Südhang der Enztalquerung. Außerdem stehen umfangreiche Kranarbeiten an der Grünbrücke an. Im Bereich des „Karlsruher Hangs“ im Norden sind zudem Asphalt- und Böschungsarbeiten vorgesehen.

Wo wird gesperrt?

Die Sperrung betrifft die gesamte Strecke zwischen den Ausfahrten Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd, inklusive der Auffahrt Pforzheim-Ost. Die A8 wird dort in beide Richtungen nicht befahrbar sein.

Wie lange wird gesperrt?

Los geht es laut Angaben der Autobahn GmbH am Freitag, 1. Dezember, ab etwa 20 Uhr. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag bleibt die A8 dann rund um die Enztalquerung komplett gesperrt. Vor dem Berufsverkehr am Montag, 4. Dezember, soll die Strecke dann gegen 5 Uhr wieder freigegeben werden.

Was genau wird am Sallenbuschweg gemacht und was ist das für eine Brücke?

Der Sallenbuschweg kreuzt die A8 in Höhe der Raststätte auf der Südseite der Enztalquerung. Oder besser gesagt: Er kreuzte. Der Neubau der Brücke ist im Gange und so gut wie abgeschlossen. Nun müssen das Traggerüst abgebaut und die Entwässerung eingebaut werden.

Ist der Sallenbuschweg dann ab Montag befahrbar?

Nein. Wie die Autobahn GmbH auf Anfrage mitteilt, seien noch ein paar Restarbeiten an der Brücke zu machen, bevor die Strecke freigegeben werden kann. Man rechne aber mit einer Freigabe der Brücke noch im Dezember 2023.

Nachrichten via WhatsApp Sie möchten schnell und unkompliziert über das Wichtigste in der Region und vom KSC informiert werden? Dann sind unsere kostenlosen BNN-WhatsApp-Kanäle genau das Richtige für Sie. Hier geht es direkt zum Nachrichten-Kanal der BNN, hier geht es zum KSC-Kanal der BNN.

Wie komme ich jetzt nach Stuttgart?

Die Umleitung in Fahrtrichtung Stuttgart führt über die offiziellen Umleitungsstrecken U7a und U9 ab der Ausfahrt Pforzheim-Nord. Die verläuft quer durch das Pforzheimer Stadtgebiet über die B294 (Heinrich-Wieland-Allee) und den Innenstadtring über die Kanzlerstraße und die L1135 durch den Hagenschieß zur Auffahrt Pforzheim-Süd.

Wie komme ich jetzt nach Karlsruhe?

Die Umleitung in Fahrtrichtung Karlsruhe führt über die offiziellen Umleitungsstrecken U26a und U28. Diese verlaufen, anders als die Umleitung Richtung Stuttgart, nicht durchs Pforzheimer Stadtgebiet. Stattdessen führt der Weg über Wurmberg und Wiernsheim. Von dort geht es nicht geradeaus nach Mühlacker, sondern über den Umweg Niefern-Öschelbronn und über die B10 dann nach Mühlacker. Von dort wird die Autokolonne dann über Ötisheim und Ölbronn-Dürrn zur Auffahrt Pforzheim-Nord geführt.

Warum wird überhaupt in Pforzheim gebaut?

Die Enztalquerung ist eines der letzten vierspurigen Teilstücke der gesamten A8 zwischen Karlsruhe und Salzburg. Entsprechend soll auch dieses Nadelöhr auf sechs Spuren erweitert werden. Dies ist aufgrund der speziellen Hanglage und der vielen Brücken, die abgerissen und neugebaut werden müssen, kein einfaches Unterfangen und soll nach Plan Ende 2026 fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten betragen derzeit etwa 340 Millionen Euro.

Und wenn ich einfach nach Navi fahre?

Davon rät die Autobahn GmbH ab und bittet explizit, den Umleitungen zu folgen. Grund dafür ist unter anderem, dass die „Schleichwege“ schnell voll werden können, wenn zu viele Autofahrer gleichzeitig dank ihrer Navis auf dieselbe Idee kommen. Das bringt dann nicht unbedingt eine Zeitersparnis, aber dafür ein noch größeres Verkehrschaos.

Wann stehen die nächsten Vollsperrungen an?