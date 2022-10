A8: Stau nach Unfall zwischen Pforzheim-Süd und Heimsheim

Auf der A8 hat sich am Donnerstag gegen 11.40 Uhr zwischen Pforzheim-Süd und Heimsheim ein Unfall ereignet. Derzeit kommt es in Richtung Stuttgart zu Behinderungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es gegen 11.40 Uhr zu einem Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. In der Folge wurden zwei Fahrspuren gesperrt. Es kommt in Fahrtrichtung Stuttgart zu erheblichen Behinderungen. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Dieser Beitrag wird aktualisiert (Stand: 12.55 Uhr)