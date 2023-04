Mit einer Kampagne will die Stadt Pforzheim dafür sensibilisieren, dass Kaffeevollautomaten, benutzte Windeln oder Altkleider nichts in der Biotonne zu suchen haben.

Mitunter staunen die Mitarbeiter der Technischen Dienste nicht schlecht, was sie alles in Biotonnen finden. Da ist nämlich längst nicht nur Biomüll drin, wie es eigentlich der Fall sein sollte; auch Kaffeevollautomaten, benutzte Windeln oder Altkleider haben sie bereits daraus herausgefischt.

Besonders problematisch ist es, wenn der Bioabfall in Plastiktüten verpackt wird, räumt der Leiter der Technischen Dienste, Jürgen Förschler, ein. Und auch die sogenannten biologisch abbaubaren Beutel aus kompostierbarem Plastik sind ein No-Go. Sie müssen nämlich aussortiert und als Restmüll verbrannt werden. Das kostet dann eine Menge Geld.

Grund genug also für die Stadt, ihre Bürger zu sensibilisieren und aufzuklären, was tatsächlich in die Biotonne darf: Reste von Obst, Salat und Gemüse, Essensreste mit Ausnahme von Knochen sowie Kaffeesatz mit Filtertüten oder Teebeutel sind erlaubt, ebenso organische Abfälle aus dem Garten wie beispielsweise Schnittgut vom Rasen oder verblühte Pflanzen.

Bürger sollen für Fehlverhalten bestraft werden

Die Bürger sollen für ihr Fehlverhalten aber nicht bestraft, sondern sensibilisiert werden, von sich aus das Richtige zu tun, versichert Michael von Rüden, Abteilungsleiter der Abfallwirtschaft Pforzheim, in dem Kontext. „Wir werden die Kampagne in der Bevölkerung breit streuen“, sagt Förschler.

Es sei ein ganzes Bündel an Maßnahmen geplant, das am Ende helfen soll, die Störstoffe im Biomüll zu beseitigen – nicht zuletzt auch in finanzieller Hinsicht: Durch eine saubere Trennung ließen sich Kosten in erheblichem Umfang einsparen.

Am 7. Mai wollen sie mit der Kampagne beim Kindertag im Enzauenpark vor Ort sein, und auch zwei Monate später zum 50-jährigen Bestehen des Neuen Rathauses sind sie präsent, kündigt von Rüden an. Zugleich werden die Biomüllsammelfahrzeuge mit klaren und einfach verständlichen Botschaften beklebt: „Kein Plastik in die Biotonne“ wird darauf stehen.

Zwei von ihnen sind bereits im Stadtgebiet unterwegs. Zudem setzt die Stadt auf Plakatwerbung etwa in Buswartehäuschen. Sogar ein eigenes Maskottchen gibt es, für das nur noch ein Name gefunden werden muss.

Wir wollen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Peter Boch, Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim

„Wir wollen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten“, sagt Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) in dem Zusammenhang. Dafür seien Bioabfälle grundsätzlich auch hervorragend geeignet, weil es mit ihnen möglich ist, „einen eigenen guten Wirtschaftskreislauf herzustellen.“

Wie das konkret funktioniert, erklärt Förschler: Während Restmüll in der Müllverbrennungsanlage beseitigt werden muss, geht der Biomüll in eine Vergärungsanlage, wo Biogas und daraus auch Strom erzeugt werden.

Auch deshalb lancieren sie nun die Aufklärungskampagne, weil sie bei den Technischen Diensten zukünftig Störstoffe im Bioabfall vermeiden wollen. „Wir wollen sauberen Biomüll“, gibt Förschler als Ziel aus. In der Stadt kommt schließlich einiges zusammen: Rund 4.000 Tonnen Bioabfall sind im vergangenen Jahr in fast 17.000 Biotonnen gesammelt worden, so Boch.