Die Abtreibungsgegner von „40 Tage für das Leben“ haben an einer Kreuzung in Pforzheim eine Mahnwache abgehalten. 2019 hat die Stadt Pforzheim Demonstrationen in Sichtweite von der Pro Familia-Beratungsstelle verboten.

Ein Kreuz, ein Aufsteller, vier Personen mit Schildern um den Hals. So stellt sich die Szenerie am Samstag kurz nach neun Uhr an der Kreuzung Östliche und Parkstraße da. „Ich will leben“, steht auf einem der Schilder geschrieben. Auf einem anderen ist zu lesen „Jedes Leben ist wertvoll“.

Zwischen Kaugummi-Automat, Verteilerkasten und einem Gebäude, das seine besten Jahre schon hinter sich hat, stehen sie. Es sind die Aktivisten von „40 Tage für das Leben“.

Sie halten eine Mahnwache gegen Abtreibung ab. In der Mitte, neben Kreuz und Aufsteller steht Mitorganisatorin Pavica Vojnovic aus Mühlacker. Seit drei Jahren sei sie für „40 Days for Life“ aktiv. Ihre Botschaft ist eindeutig, Abtreibung sei für sie nicht in Ordnung, und niemand schütze die ungeborenen Kinder.